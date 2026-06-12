女優のケイリー・クオコ(40)が、婚約者で俳優のトム・ペルフリー(43)との第2子を妊娠中であることを発表した。2人は10日、3歳の長女マチルダちゃんと3人で性別発表のケーキを前にした姿やエコー写真をインスタグラムに投稿。おめでたいニュースを伝えた。ケーキの中身はピンクで、お腹の子が女の子であることが明かされている。



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トムはこの写真にこうキャプションを付けている。「深い感謝と喜びの気持ちでいっぱい。この浮き沈みの激しい旅路の中、ケイリー・クオコには多大な尊敬心と称賛の気持ちを抱くばかり」



そして、ケイリーも自らのアカウントに「私たちの小さな家族が完成される。まさに夢が叶った気分！」「2度目の妊娠はいろいろな意味でちょっと不安定だけど、この瞬間にとても感謝してる！妹がやってくる！」と喜びをつづっている。



また、エコー写真でお腹の赤ちゃんが中指を立てているようにも見えることについて、2人はジョークを飛ばした。



ケイリーは2013年から16年までテニス選手のライアン・スウィーティングと、18年から22年まで馬術選手のカール・クックと結婚していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）