和歌山市内で起きた自転車と歩行者の事故。歩行者の高齢女性が死亡し、警察は、重過失致死などの疑いで市内に住む男を逮捕しました。 警察によりますと、逮捕された男は11日正午前、和歌山市宇須の市道で、近くに住む歩行者の女性（89）に自転車でぶつかって、負傷させたにもかかわらず、救護などを行わずに、現場から立ち去った疑いなどがもたれています。 女性はきょう未明に死亡が確認されたということです。