ドラマ『木更津キャッツアイ』（TBS系）ファンとしては少し残念に思っただろう。6月10日放送の『今さらシロー!〜テストに出ないが役に立つ〜』（TBS系）で、岡田准一がかつての共演者からの申し出を、華麗に断ったからだ。

「この日、岡田さんら一行は、近年、移住者が増えているという千葉県木更津市の魅力を深掘りするため、現地を訪れました。そこで女優の酒井若菜さんと感動の再会を果たし、24年前の思い出に浸ったのです」（芸能担当記者）

『木更津キャッツアイ』は2002年に放送された連続ドラマ。脚本は宮藤官九郎氏で、余命半年を宣告された青年・ぶっさんを岡田准一が演じた。

「草野球チームの仲間として櫻井翔さん、岡田義徳さん、佐藤隆太さん、塚本高史さんらが出演し、酒井さんはぶっさんに思いを寄せるヒロイン・モー子を好演していました」（同前）

岡田は、当時の酒井の演技について「センスの塊」と絶賛。「モー子が来ると間違いない」と、手放しで褒めていた。だが、酒井の表情がくもったのはその後だった。

「酒井さんから、当時のメンバーのなかで『准一くんだけ連絡先を知らない』と嘆かれると、『僕は、距離があったほうがやりやすい。役者さんとはみんな仲いいですけど、一定の距離はとるタイプ。ずっとリスペクトできる』と説明しました。

さらに酒井さんは、2025年に佐藤さん、塚本さん、岡田さん、そして櫻井さんと開くはずだったものの、頓挫してしまった『キャッツアイ』同窓会の話を持ち出し、『准一くん仕切りで再集結してくれないかな』と幹事を打診しました。ところが岡田さんは『それはごめんなさい』と、あっさり拒否したのです。『一定の距離が……』と続ける岡田さんに、酒井さんは絶句。口を開けてぼう然としていました」（同前）

Xでは《同窓会したらいいのになぁ。でも岡田くんらしい》と、ポリシーを貫く岡田への理解を示す声も見られたが、一方で《切実にお待ちしております》という“再集結待望論”も相次いだ。

だが、彼の発言には矛盾する部分があるという。

「岡田さんは、2008年公開の映画『陰日向に咲く』で夫婦役を演じた宮崎あおいさんと結婚しています。当時、宮崎さんは高岡蒼佑（そうすけ）さんと結婚していましたが、2011年に岡田さんとの不倫疑惑が報じられ、同年12月に離婚しました。結局、岡田さんと宮崎さんは2017年12月に結婚を発表し、現在は4人の子どもに恵まれています。つまり、共演者と結婚したわけです。

共演者と『一定の距離はとるタイプ』という一方で、宮崎さんと結婚したという事実に、首をかしげる人がいるのも無理はないでしょう」（芸能プロ関係者）

『木更津キャッツアイ』の同窓会は開かれるのだろうか。