日本ハムに3連敗…今季ワーストの5連敗で借金9■日本ハム 3ー0 DeNA（11日・エスコンフィールド）DeNAは11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に0-3で敗れ、今季ワーストの5連敗で借金は9に膨らんだ。プロ初スタメンとなったドラフト1位・小田康一郎内野手にとっては攻守でほろ苦い一戦となり、試合後は「完全に敗因をつくってしまった」と言葉を絞り出した。「7番・二塁」で先発出場。6回無死一塁から水野の三塁線への