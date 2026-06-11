日本ハムに3連敗…今季ワーストの5連敗で借金9

■日本ハム 3ー0 DeNA（11日・エスコンフィールド）

DeNAは11日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に0-3で敗れ、今季ワーストの5連敗で借金は9に膨らんだ。プロ初スタメンとなったドラフト1位・小田康一郎内野手にとっては攻守でほろ苦い一戦となり、試合後は「完全に敗因をつくってしまった」と言葉を絞り出した。

「7番・二塁」で先発出場。6回無死一塁から水野の三塁線へのバントを東が処理するも、小田の一塁ベースカバーが遅れたため投げられず、ピンチを広げた。レイエスの右前打で満塁となると、野村の右犠飛、カストロの右前適時打でこの回2点を失った。打っては2打席連続で空振り三振に倒れ、7回に代打が送られた。

「シンプルに自分が（ベースカバーに）遅れてしまって。流れも悪くなってしまっての失点だったので。やっぱり、そういうミスは逃してくれないなと。実際今日もそれで失点して、流れが（相手に）いっての負けだったので。してはいけないミスだった」と振り返り、「こうなってしまったことを無駄にせず、必ず活かして。チームを助ける側になれたらいい」と必死に前を向いた。

相川監督は「単純なカバー遅れでしょう。経験がないって言ってそれで終わらせることなく、初球も構えていますし、そういうところが致命傷になると、本当にこれで肝に銘じてプレーできると思いますし、そういう細かいところがやっぱりできないと勝てません」と改めて凡事徹底を求めた。（町田利衣 / Rie Machida）