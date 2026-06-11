NECは6月9日、JR東日本と共同で、2026年7月から立川駅において「みどりの窓口AI対応サービス(仮称)」の実現に向けた実証実験を開始すると発表した。実証では、生成AIとの音声対話を通じて利用者の要望を整理・確認し、その内容を窓口係員へ事前共有することで、きっぷ購入手続きの円滑化を図る。実証機イメージ .