打撃主要5部門でトップ7入り、投手としても防御率0.74ドジャースの大谷翔平投手は今季、投打において主要部門の上位を独占する異次元の成績を残している。地元メディアがナ・リーグでの打撃ランキングを紹介しつつ、投手としての驚異的な数値にも言及。打者としてだけでも“意味不明”なほどの活躍を見せているが、マウンドでも無双する姿に驚嘆の声が漏れている。打者としては本塁打こそ例年より少ないものの、安打と四球を量