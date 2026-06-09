YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】今後発売するものをご紹介！6/9更新！」と題した動画を公開した。 大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の新作グッズが、6月～7月にかけて続々登場。その最新情報が一気にチェックできる内容となっている。 中でも注目は、暗闇で光る「蓄光フィギュア」（全5種）。さらに、予約困難レベルで話題となっている「ミャクミャク