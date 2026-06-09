任天堂の公式店舗＝2020年1月、東京都渋谷区（AP＝共同）【パリ共同】フランスの消費者保護当局は8日、任天堂の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」のコントローラーの不具合を巡り、同社の欧州法人に対し3500万ユーロ（約65億円）の制裁金を科したと発表した。任天堂側は支払いに同意したという。不具合があったのは2017年に発売された初代スイッチのコントローラーで、プレーヤーの意図に反して勝手に動くなどの「ドリフ