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「それぞれの願い」を乗せた16頭の意地 七夕賞の出走馬が確定

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 7月12日福島の七夕賞に栗東からオーロラエックスが遠征参戦する
  • 牝馬制覇なら福島開催では1988年コーセイ以来38年ぶりの快挙となる
  • 管理する杉山晴紀師は現役最速ペースでJRA通算400勝を達成している
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