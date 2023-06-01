中国を襲う台風10号。想定外の被害も起きています。中国メディアによりますと、中国南部の広西チワン族自治区で6日、台風10号による豪雨で洪水が発生し、ヘビの養殖場から800から900匹が逃げ出しました。ヘビには毒を持つコブラも含まれ、かまれた女性1人が死亡したということです。この豪雨の影響で、39人が死亡しています。