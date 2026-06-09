審判員の木内九二生さんは今季から台湾プロ野球3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、日本代表は過去最低のベスト8敗退に終わった。大会では試合時間短縮を目的としたピッチクロックが採用されたが、NPBの選手たちにとっては不慣れなルールでもあり、日本球界でも導入の是非を巡る議論が続いている。台湾プロ野球（CPBL）では2024年からピッチクロックが本格導入され、2026年シーズンからはさらに制限時間