日本ハムは神宮でのヤクルト戦に3連勝6日に神宮球場で行われたヤクルト-日本ハム戦は、山崎福也投手が6回途中無失点の好投を見せ、日本ハムが2-0で完封勝利を飾った。晴天のデーゲーム、スタンドには、“9頭身美女”が観戦していたようだ。14時プレーボールの試合は、野球日和と言える快晴の中で行われた。2万9328人が見届けた一戦。「今年の目標、野球観戦が叶いました」と自身のX（旧ツイッター）で報告したのが、グラビアア