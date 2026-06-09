日本ハムは神宮でのヤクルト戦に3連勝

6日に神宮球場で行われたヤクルト-日本ハム戦は、山崎福也投手が6回途中無失点の好投を見せ、日本ハムが2-0で完封勝利を飾った。晴天のデーゲーム、スタンドには、“9頭身美女”が観戦していたようだ。

14時プレーボールの試合は、野球日和と言える快晴の中で行われた。2万9328人が見届けた一戦。「今年の目標、野球観戦が叶いました」と自身のX（旧ツイッター）で報告したのが、グラビアアイドルで俳優の相沢菜々子さんだ。

173センチ、9頭身と抜群のスタイルを誇り、レースクイーンとして活動していた時期には「MediBang 日本レースクイーン大賞2021」も受賞した美女。自動車ライター兼イラストレーターの伊藤梓さんとともに観戦していたようだ。伊藤さんのXによれば、一塁側内野スタンドの上段で見ていたと思われる。

相沢さんが野球観戦していたことにファンも驚いた模様。「神宮行ってきたんだ！」「神宮にいたのかー！」「ほんとに可愛い」「ようこそ神宮へ！」「ハマスタにも是非遊びに来て下さい」「神宮球場野球観戦いいなーあ」と反響が寄せられた。

試合は、山崎の快投やフランミル・レイエス外野手の適時打などで日本ハムが勝利。翌7日も7-1で快勝し、同カードでは3連勝を飾っている。（Full-Count編集部）