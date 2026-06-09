可愛らしい幼少期の少女が、20年後に驚くほど逞しい筋肉美を持つ姿へと成長したビフォーアフター写真がThreadsなどのSNSに投稿され、反響を呼んでいる。マッスルキユーピー/ Kewpieさん（@kewpie_______）が「美人が保証されてた少女の20年後、、、。こんなはずじゃなかったのに」と投稿した写真には、6000件以上のいいねが集まった。なお、投稿には「見た目と恋愛対象は男の子」「LGBTでもレズビアンでもありません。ただの脳筋