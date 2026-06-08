大人気の会員制倉庫型スーパー「コストコ」。最近はアメリカの商品だけでなく、日本や韓国、中国などのアジアの食品も充実しています。商品の入れ替わりが激しいコストコで本当においしい食品5つを、コストコ歴10年超のブロガー・高梨リンカさんに教えてもらいました。大粒のイチゴが丸ごと入った「いちご大福」コストコらしからぬ商品で驚いたのがこちらの「いちご大福」。サイズにバラつきはあるものの、大粒のイチゴが乗ってい