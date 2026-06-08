大人気の会員制倉庫型スーパー「コストコ」。最近はアメリカの商品だけでなく、日本や韓国、中国などのアジアの食品も充実しています。商品の入れ替わりが激しいコストコで本当においしい食品5つを、コストコ歴10年超のブロガー・高梨リンカさんに教えてもらいました。

大粒のイチゴが丸ごと入った「いちご大福」

コストコらしからぬ商品で驚いたのがこちらの「いちご大福」。サイズにバラつきはあるものの、大粒のイチゴが乗っていてインパクトがあります。こんなにたくさん並んだイチゴ大福を買う機会はなかなかないので、わくわくしました。

【写真】ご飯が進む絶品おかずも！

大福の皮は厚く、もっちりとしていて上品です。あんこがこしあんなのも、個人的なお気に入りポイント。

中にはクリームも入っているのですが、あんこも含めて甘さは控えめです。イチゴのフレッシュな酸味が効いていて、大きな大福でも重さを感じません。

うっかりふたつめに手が伸びてしまう、ギルティな和スイーツでした。

・いちご大福 9個入り 1998円

さわやかレアチーズが秀逸な「ダブルチーズケーキ」

「ダブルチーズケーキ」は、レアチーズとベイクドチーズが2層になっているチーズケーキです。丸々どーんと大きいホールタイプでなく、6個に分かれているのもうれしいポイント。

とはいえダブルチーズケーキはずっしりと重く、ボリューミーなので、私は半分にカットして食べました。

むっちりと濃厚なベイクド層と、さわやかなレアチーズのバランスがよく、おいしい！ レアチーズ層はクリームに近い軽さで、酸味も控えめです。レアチーズの酸味が苦手な人でもおいしく食べられます。

このボリュームとおいしさで1個250円ですから、かなりコスパのいいスイーツと言えますね。

・ダブルチーズケーキ 6個入り 1498円

とにかくご飯がすすむ「デジカルビ」

「デジカルビ」は見た目そのまま、ご飯に合うお肉系デリカです。

脂までおいしいコストコの豚肉を、ヤンニョムに漬けこんだデジカルビは、焼くだけで完成するお手軽さも魅力。ただし焦げやすいのでご注意ください。

真っ赤なヤンニョムは辛みがあり、ピリ辛よりももう少し辛みは強いように思います。味が濃く、ご飯がすすむので夕食のメインにぴったりです。

ヤンニョムは自分でつくるのが難しいため、こうやって漬け込んだ状態で販売してもらえるのは助かります。

日々の料理の味つけにマンネリを感じたときにもおすすめですよ。

・デジカルビ 198円/100g

甘さとしょっぱさのバランスがいい「ソーセージクロワッサン」

コストコのクロワッサンにソーセージを挟んだ「ソーセージクロワッサン」。売り場で見かけて思わず「おいしいに決まってる」と言ってしまいました。

コストコのクロワッサンはバターがたっぷり使われていますが軽さがあり、食感もいいです。バターの甘さがおいしいんですよね。

ソーセージは細身ですが粗びき感があり、食べごたえがあります。チーズもかかっているのですが、クロワッサンのおかげで上品な印象。

見た目はジャンクフードなのですが、甘さとしょっぱさのバランスがよいため、ばくばくと食べてしまいます。

過去に販売されていたアーモンドクロワッサンやあんホイップクロワッサンなども含め、コストコクロワッサンを使ったメニューに「ハズレなし！」です。

・ソーセージクロワッサン 1298円

コーンの甘さが際立つ「コーンベーコンマヨブレッド」

直径15cmの大きなパンに、マヨネーズとコーン、ベーコンを乗せた「コーンベーコンマヨブレッド」。

ピザのように巨大な見た目はインパクトがあります。

見た目はテカテカしていて油っこいのですが、実際に食べてみるとそこまで油っこさは感じません。パン生地はふわふわで、かむともちもちとした食感が楽しめます。

マヨネーズとコーンの甘さが際立っていて、ベーコンもいいアクセントに。

見た目のインパクトだけでなく味もおいしいので、お気に入りの朝ごはんメニューになりました。

・コーンベーコンマヨブレッド 4個入り 998円

2026年上半期のコストコは、パンとスイーツが豊作でした。個人的なNo.1大ヒットはイチゴ大福しょうか。コストコ、意外と和スイーツも期待できますね。

皆さんもコストコで見かけたら、ぜひチャレンジしてみてください！

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。