ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、人気アイテムの新色を含む新作8商品を紹介しています。【画像】NEWカラーがすてき！ユニクロ新作まとめシャツやパンツ、小物の新作続々公式アカウントは、「保存しておくとお買い物時に便利」「絶対使える！ユニクロ新作まとめ。これからの季節に使いやすいシャツやリネンパンツに加え、バッグや帽子などの小物も多数登場！」とコメントし、8アイテムをピックアップ。1つ目は、