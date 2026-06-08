物まねタレントのりんごちゃんは6月7日、自身のInstagramを更新。衝撃ショットを披露しました。【写真】りんごちゃんの衝撃ショット「え〜と…。誰のモノマネだっけ？」りんごちゃんは「愛しています…クレーンゲームそして、鬼レンチャン!!」とつづり、写真1枚と画像1枚を投稿。写真は、バラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）に出演した際の物まね衣装姿です。広過ぎるおでこのカツラをかぶり、目尻をテー