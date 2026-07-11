◇W杯北中米大会準々決勝ベルギー1―2スペイン（2026年7月10日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会準々決勝が10日（日本時間11日）に行われ、ベルギー（FIFAランク8位）が欧州王者スペイン（同3位）に1―2と敗戦。世界屈指の守護神GKクルトワ（34＝レアル・マドリード）が負傷交代するなどアクシデント続出の展開のなか善戦するも、1―1の後半43分に失点。「黄金世代」4度目の挑戦は8強敗退で終わった