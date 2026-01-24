全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荻窪の蕎麦店『本むら庵荻窪本店』です。こだわりの蕎麦をさらに美味しくする酒・肴を揃える蕎麦粉への水回しの後、ピンポン玉くらいの大きさにふんわりまとめる艶出しという独特の作業を挟み、それらをまとめて揉み込んでいく。そば豆腐850円、おきつね焼き950円、知心剣1合1600円『本むら庵荻窪本店』（手前）そば豆腐850円