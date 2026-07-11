元ポルトガル代表のナニ「店員さんの接客がとても親切で素敵でした」ポルトガル代表は、北中米ワールドカップ（W杯）でスペインに敗れてベスト16で大会を去った。そんなポルトガルでFWクリスティアーノ・ロナウドの盟友として、2016年のUEFA欧州選手権（EURO）制覇に貢献したのがMFナニだ。今年1月には、ファンルーツが主催するサッカー教室のため来日。インタビューに応じてくれた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大