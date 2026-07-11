準々決勝でイングランドと対戦サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、ベスト8入りしたノルウェーの怪物FWアーリング・ハーランドの注目度が日に日に高まっている。準々決勝を翌日に迎えた10日（日本時間11日）に自身のXを更新。投稿した写真が話題になっている。打倒イングランドの1枚だった。4人のノルウェー選手が横断歩道を歩く1枚。まるでビートルズの「アビイ・ロード」のジャケットのようだ。後ろにはビッグ・