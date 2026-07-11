ミケル・メリーノが2試合連続の決勝ゴールスペイン代表MFミケル・メリーノが、2試合連続で大仕事をやってのけた。現地時間7月10日に北中米共催ワールドカップ（W杯）の準々決勝でベルギー代表と対戦し、試合終了間際の決勝ゴールにより2-1で勝利に導いた。スペインが完全に押し込んでいた中で迎えた後半43分、ミドルシュートのこぼれ球にMFメリーノが詰めて蹴り込んだ。決勝トーナメント2回戦のポルトガル代表戦に続く終盤の決