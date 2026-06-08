ChatGPTの開発元でありAIブームの火付け役でもあるOpenAI、Claudeの開発元として知られるAnthropic、Grokの開発元であるxAIを傘下に持つイーロン・マスク氏率いるSpaceXというAI業界でも特に注目度の高い3社が上場を検討しています。AI大手の相次ぐ上場に市場は耐えられるのかについて、世界有数の経済紙であるThe Economistが論じました。Can the stockmarket swallow Anthropic, SpaceX and OpenAI?https://www.economist.com/fi