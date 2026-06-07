7日の早朝、山形県米沢市内の中心部でクマの目撃情報が相次ぎました。警察と市が付近のパトロールを行うなど、警戒を強めています。 警察や市によりますと、最初の目撃情報があったのは午前5時半ごろです。米沢市駅前1丁目で「線路上にいるクマを見た」と警察に通報がありました。目撃されたクマは1頭で、体長は約1メートルとみられています。 さらに午前6時20分ごろには、米沢市芳泉町でも、同じく体長約1メー