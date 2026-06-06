日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。トップスターと業界人たちが巻き起こす波乱に満ちたショービジネスの裏側！＊＊＊『the moment／ザ・モーメント』評点：★2.5点（5点満点）© 2026 Rights By Lloyd LLC. All Rights Reserved.高い同時代性の中で繰り返される「物語」アルバム『brat』の大ヒットで知られるシンガー・ソングライターで「ポップ・