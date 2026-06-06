日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。トップスターと業界人たちが巻き起こす波乱に満ちたショービジネスの裏側！＊ ＊ ＊『the moment／ザ・モーメント』

評点：★2.5点（5点満点）© 2026 Rights By Lloyd LLC. All Rights Reserved.高い同時代性の中で繰り返される「物語」

アルバム『brat』の大ヒットで知られるシンガー・ソングライターで「ポップ・アイコン」のチャーリーxcxが本人役を演じる、一種の「音楽業界残酷物語」といったドラマである。

スターのツアーを追うドキュメンタリー映画を模した体裁で作られていることもあり、今の「リアルな」音楽業界の裏側を垣間見たような気持ちにさせられるところが見どころで、さらにチャーリーxcxとさまざまな場面でその関係性が取り沙汰された業界人が多数出演しているため（その多くは「本人をモデルにした架空の役」として出ている）、彼女を取り巻くあれこれに詳しいファンならより一層楽しめるだろう。

そういう同時代感、「今」性こそが本作を一風変わったポジションの「音楽映画」たらしめていることは間違いない。

ただ一方、そこで提示される「音楽業界残酷物語」的な部分に関していえば、それほど新味が感じられなかったこともまた事実だ。

ヒットにより産業規模が大きくなったことでアーティストが自分の表現のコントロール権を失うことも、そのコントロール権をめぐる現場のいさかいも、スポンサーとの兼ね合いも、これまで幾度となく聞かされてきた「物語」を逸脱しないのはいかにも残念だ。

監督：エイダン・ザミリ

出演：チャーリーxcxほか

上映時間：103分

全国公開中