日本ハムの福島蓮は7回1失点10奪三振の好投プロ野球のセ・パ交流戦は5日に6試合が行われた。日本ハムはヤクルトに3-1で勝利。オリックスは広島と2-2で引き分けた。西武は中日に0-1でサヨナラ負け。楽天は阪神に、ソフトバンクはDeNA、ロッテも巨人にそれぞれ敗戦を喫した。日本ハムの先発・福島蓮投手は初回に赤羽由紘内野手の適時打で先制を許したものの、その後は追加点を与えず、7回1失点、自身初の2桁となる10奪三振の好投