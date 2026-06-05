新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月５日（金）より、TVアニメ『ちはやふる』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施する。 『ちはやふる』は、末次由紀による同名漫画を原作とした競技かるたに青春を懸ける高校生たちの成長や絆を描いた青春ストーリー。主人公・綾瀬千早が仲間たちとともに“クイーン”を目指して奮闘する姿や恋愛、友情、夢が交錯する熱いドラマが多くのファンの共感を呼び、「マンガ大賞2009」を