新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月５日（金）より、TVアニメ『ちはやふる』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施する。



『ちはやふる』は、末次由紀による同名漫画を原作とした競技かるたに青春を懸ける高校生たちの成長や絆を描いた青春ストーリー。主人公・綾瀬千早が仲間たちとともに“クイーン”を目指して奮闘する姿や恋愛、友情、夢が交錯する熱いドラマが多くのファンの共感を呼び、「マンガ大賞2009」を受賞するなど高い評価を獲得。実写映画化やドラマ化もされるなど、長年にわたり愛され続けている人気シリーズ。



このたびの『ちはやふる』無料一挙放送では、第１期〜第３期まで全75話を３週にわたり順次放送。６月５日（金）より第１期、６月12日（金）より第２期、６月19日（金）より第３期を無料一挙放送。なお放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。



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(C)末次由紀／講談社・アニメ「ちはやふる」プロジェクト2019