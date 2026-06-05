『ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026』が、8月18日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催。あわせて出演者が発表され、本日6月5日正午よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートしている。 （関連：Toi Toi Toi、“完全体”で駆け抜けた結成1周年ライブ「この8人で本当に良かった」未来だけを見据えて作る物語） 本フェスは、アソビシステムが主催するミュージック＆カルチャーフェス。アー