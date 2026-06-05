複数の米メディアが報道ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が疲労骨折で離脱することが明らかになった。4日（日本時間5日）、複数の米メディアが報道。ジャッジは2日（同3日）のガーディアンズ戦から3試合連続でスタメンを外れていた。初期の検査では、右肩に痛みを引き起こす右肋骨の骨挫傷と診断されていた。地元紙「ニューヨーク・デイリーニュース」のゲイリー・フィリップス記者ら米複数メディアによると、ジャッジは