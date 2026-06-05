コンゴ（旧ザイール）東部イトゥリ州の州都ブニアの医療施設でエボラ出血熱の患者らに食事を運ぶ人＝1日（AP＝共同）【ナイロビ共同】AP通信は4日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱を巡り、医療従事者の話として女性の感染リスクが高まっていると伝えた。現地では女性が体調を崩した家族のケアや遺体の埋葬準備を担う習慣が根強く、マスクや手袋が不足する中、接触による感染が懸念されている。過去の流