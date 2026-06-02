東京駅一番街は、2026年6月12日（金）から6月25日（木）の期間、期間限定店舗「JFA STORE」、各選手のビジュアルが並ぶ柱装飾、森保一監督のメッセージを掲げた壁面装飾、八重洲地下中央改札口の目の前で人工芝によるサッカーコートを再現し、全館でサッカー日本代表の挑戦を盛り上げる。JFA STOREでは、全国5箇所でのみ販売する限定商品や限定ノベルティ、サンリオキャラクターズサッカー日本代表チームコラボ商品の先行販売も行