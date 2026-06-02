演歌歌手の藤あや子が5月31日に自身のアメブロを更新。孫の高校最後の体育祭を応援に訪れたことを報告した。この日、藤は「感動の体育祭！！」というタイトルでブログを更新し「あっちゃん高校最後の体育祭 娘と夫とじゅんちゃんと朝から応援に行ってきました！」と報告。手作り弁当の写真も公開した。続けて、孫について「去年は障害物競走してたのに今回はヘアーが乱れるからやらないよだって」と競技に参加しない理由を明かし「