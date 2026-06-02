全身性エリテマトーデスは、免疫の異常によって自分自身の身体に炎症が起こる自己免疫疾患の一つです。原因は一つではなく、体質や環境要因が複雑に関わることで発症すると考えられており、症状の現れ方や経過にも個人差があります。 発症のきっかけやリスク因子についてはさまざまな研究が進んでいますが、日常生活との関わりも含めて理解しておくことで、早期の気付きや再燃の予防につながる可能性があります。また、どの