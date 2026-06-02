今クール、並み居る話題作の中で高い評判を得ている連続ドラマ『銀河の一票』（関西テレビ）。回を重ねるほど、主演の黒木華（36）とその相棒である野呂佳代（42）の関係性に注目が集まり、 SNSでは「黒木と野呂のコンビが最高」「この2人のやりとりを見るのが楽しみ」といった声も目立つ。【写真を見る】バナナマンのグッズTシャツを着た黒木華のプライベート姿「議員秘書だった星野茉莉（黒木）が、スナックでママをしていた月