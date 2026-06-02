自身のSNSに投稿した【MLB】Wソックス 2ー1 タイガース（日本時間1日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮内野手が31日（日本時間6月1日）に自身のインスタグラム投稿した、パートナーと思われる女性との“ツーショット”写真が話題となっている。心温まる1枚に、米国のファンだけでなく、ホワイトソックスの同僚らも反応していた。同日に本拠地で行われたタイガース戦後に投稿。西田はカップルの絵文字に矢印をつけ、その先