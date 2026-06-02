自身のSNSに投稿した

【MLB】Wソックス 2ー1 タイガース（日本時間1日・シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮内野手が31日（日本時間6月1日）に自身のインスタグラム投稿した、パートナーと思われる女性との“ツーショット”写真が話題となっている。心温まる1枚に、米国のファンだけでなく、ホワイトソックスの同僚らも反応していた。

同日に本拠地で行われたタイガース戦後に投稿。西田はカップルの絵文字に矢印をつけ、その先にはピン留め絵文字と「Chicago」の文字。メジャー昇格し、2人でシカゴに辿り着いたことを連想させるかのような文言を掲載していた。

写真は球団カメラマンのダレン・ジョージア氏が撮影したもので、1枚目に本拠地のギャランティードレートフィールドの上で西田と女性が芝生の上に並んで座り、夜空に打ち上がっている花火を眺めている後ろ姿だった。そのほかには自身のプレー写真や安打を放った際の映像を埋め込んでいた。

約7か月前に結婚していたことをSNSで発表していた西田の投稿に同僚らも続々と反応。

ホワイトソックスのジェイコブ・ゴンザレス内野手は日本語で「頑張れ」。デイビット・サンドリン投手「ビッグ・ガイ！」、ホワイトソックス傘下でプレーするクリス・ランジーニ外野手は日本語で「人生を楽しんでいる」。エンゼルスのノーラン・シャヌエル内野手は「Soooo good!」。ガーディアンズ傘下所属のキャム・シュルキー投手は「レジェンド」と反応していた。

米国のファンからも「私たちはミスター・ニシダを愛している」「誇りに思っているわ!!」など、西田の愛される人柄が伝わっていた。（Full-Count編集部）