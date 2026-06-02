〈「私の犠牲で兄妹は大学へ行き、家まで建ったのに、なぜそんなに汚いものを見る目で私を見るの？」14歳で娼婦に売られた女性の再生の物語【『海を見つめる日』】〉から続く5月30日、日本未公開の台湾映画の名作・話題作を紹介する「台湾文化センター台湾映画上映会2026」の第2回が、大阪大学会館講堂（豊中市）で開催された。今回上映されたのは、1977年に起きた「中壢（ちゅうれき）事件」を背景に、若者たちの切ない