第1回【事業継承を進めていたら売却先に「中国人実業家」のカゲが…弁護士にまで裏切られた老社長が頼った“意外な人物”とは？AIの進化は“裏社会の交渉”まで変える】からの続き──。事件師とは簡単に言えば無免許・無資格の弁護士のような者だ。もちろん非弁行為は違法だが、彼らはトラブルや紛争に介入し、法律の目をかいくぐりながら解決することで報酬を得る。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第2