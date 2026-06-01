HYが5月より3ヵ月連続で新曲を配信リリース中だ。その第2弾楽曲「チャチャチャチャンプルー」が本日6月1日より配信をスタート。これに伴って同曲ライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。“沖縄サントリー”CMソングに起用されている「チャチャチャチャンプルー」は、新里英之(Vo&G)が書き下ろした楽曲だ。“沖縄にはいろんな人が住んでいて、いろんな形、愛が混ざって島ができている”ということを“沖縄料