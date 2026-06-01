【モデルプレス＝2026/06/01】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、25日深夜に放送された。お笑いコンビ・三四郎（相田周二、小宮浩信）の恋愛対策術に議論が炸裂した。【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをア