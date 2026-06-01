今年2月の衆院選では、自民党がYouTubeの公式チャンネルに掲載した高市早苗首相のメッセージ動画が、公開からわずか10日足らずで1億回再生され、注目を集めた。人気の音楽ユニットYOASOBIのヒット曲「アイドル」でも1億回再生までに35日間あったことから"YOASOBI超え"とも言われ、「相当な額の広告費がかかっているのではないか」と推察する声も多かった。【写真を見る】今年1月に投稿され、現在は削除されている「疑惑動画」。