ANAグループ各社は、機内に持ち込みが可能な「身の回り品」のサイズを規定する。7月1日からは身の回り品のサイズを、40センチ×30センチ×20センチ以内とする。非常口座席や隔壁前などの一部の機材では荷物を前の座席の下に収納できないことから、その場合には座席上の収納棚に収納することもできる。定期航空協会は4月1日から、業界統一ガイドラインとして、機内への持ち込み手荷物は身の回り品1個と手荷物1個の合計2個までとし、