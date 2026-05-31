見ているだけで疲れちゃう！？秋田犬と飼い主さんの攻防戦が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で21万5000回再生を突破し、「ウンともスンともですね(笑)」「貫禄がすごいwww」「そんな姿も愛らしい」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車の助手席に乗っていた秋田犬→『絶対に降りたくない』と駄々をこねて…意思が強すぎる『態度』】 車の助手席で降車拒否！！ TikTokアカ