群馬県高崎市・吉井町の田んぼでウナギのつかみ取りなどに挑戦するイベントが開かれ、約１２００人が泥だらけになって楽しみました。 田んぼに放流された２００匹のウナギをめがけて一斉に走り出す人たち。大人も子どもも泥の中に手を入れ夢中になってウナギを探します。 吉井どろんこ祭りは、普段はなかなかできない泥遊びを自然の中で楽しんでもらおうと、毎年田植え前の田んぼを使って開かれているものです。２１回目の今年