■『相葉マナブ』新玉ねぎの収穫＆オリジナルレシピが登場5人組グループ・嵐の相葉雅紀が出演する、5月31日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉マナブ』（毎週日曜後6：00）は、神奈川・横浜市保土ヶ谷区で、相葉が小峠英二（バイきんぐ）と澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬の「新玉ねぎ」の絶品料理を学ぶ。【写真】うれしそうに新玉ねぎを味見する相葉雅紀今回お世話になるのは江戸時代から13代続く農家。オリジナル