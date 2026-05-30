カルビー「ポテトチップス」の「石油原料節約パッケージ」（手前）"包むもの"の調達に各メーカーが苦戦しているが、それらの原料となる「ナフサ」について、政府は不足を認めないし、実際のところ全体量は足りているようだ。では、メーカーがここまで苦しむ理由は？現場を取材して見えてきたのは、あの「オイルショック」のときと似た、不安が伝播する構造だった――。【写真】生産停止した高知県の銘菓「ミレービスケット」ほか